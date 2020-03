Top 10 : Les matchs à Léon-Bollée

Pionnier de l'automobile et de l'aviation à la fin du XIXe siècle, Léon Bollée a donné son nom au stade du Mans lors de sa construction en 1906. Ré-inauguré en 1988 pour fêter l'accession du MUC 72 en D2, agrandi en 2004 et abandonné en 2010, il a été complètement détruit ce lundi. Un événement qui méritait bien de rendre hommage à ce stade champêtre où Worshippers et Fanatic's ont mis le feu.

Contre le Red Star (6-3), 21 janvier 1998

Ray nouveau coach du Mans

Contre Saint-Étienne (3-0), 22 décembre 2001

Même avant de s'appeler Ligue 2, l'antichambre de l'élite était déjà un championnat éminemment fascinant, et capable de nous offrir des moments de grâce. Comme cette rencontre de foot en folie, au cours d'un exercice que le MUC bouclera à seulement quatre unités du podium, juste avant la promotion d'un certain Didier Drogba en équipe première. Menant deux buts à rien (avec une ouverture du score de Dagui Bakari) puis rattrapés en trois minutes à l'heure de jeu, les Sarthois appuient sur l'accélérateur et quatre pions seront inscrits entre la 79et le terme de cette rencontre débridée. Avec notamment un caramel signé Reginald Ray...Les derniers matchs d'une année civile sont toujours un peu spéciaux, et la réception de l'ASSE ce soir de décembre n'échappe pas à la règle. Relégués en début de saison, les Verts sont à la peine au moment de se déplacer à Léon-Bollée. Agacé par les récents errements défensifs de son équipe, Frédéric Antonetti opte alors pour une défense à cinq éléments. Insuffisant car avant la pause, Stéphane Samson ouvre le score grâce à une frappe limpide. Incapables de revenir dans la rencontre, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com