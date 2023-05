Top 10 : les doigts d’honneur dans le foot

À l'image de La Zarra, artiste représentant la France pour le concours de l'Eurovision, de nombreux acteurs du football mondial ont été coupables de doigts d'honneur. Florilège.

Le concours Eurovision de la chanson rassemble chaque année l’ensemble des pays membres de l’Union européenne à l’occasion d’une compétition musicale. Porte-drapeau tricolore à l’occasion de cette édition 2023, la chanteuse du nom de La Zarra ne s’est pas distinguée qu’avec sa voix. Après avoir appris le nombre de points donnés par le public, un doigt d’honneur aurait été mimé face caméra par l’interprète d’ Évidemment . Un geste bien connu dans le monde du foot.

1- L’autosuicide

Une des images de cette saison de Ligue 1. En octobre dernier, l’AJ Auxerre et Jean-Marc Furlan, qui en était à l’époque toujours l’entraîneur, s’inclinent lors d’un déplacement à Clermont (2-1). Expulsé en fin de match pour des propos a priori non recevables envers l’arbitre, Furlan est chambré par le public clermontois et répond avec un majeur levé. Ce sera malheureusement son dernier match à la tête de l’AJA, puisqu’il est remercié deux jours plus tard à cause de ses mauvais résultats, mais aussi pour ce geste. Il racontera deux mois plus tard dans une interview pour So Foot avoir reçu un drôle de soutien de la part de jeunes Auxerrois qui l’applaudissaient et lui « faisaient des doigts d’honneur pour rigoler ».…

Par Marius Le Moual pour SOFOOT.com