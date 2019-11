So Foot • 29/11/2019 à 17:30

Top 10 : les bonnes affaires du Black Friday

Black Friday oblige, les clubs du monde entier bradent une bonne partie de leurs produits dérivés. L'occasion parfaite pour faire chauffer sa carte bleue et ainsi choyer ses proches en prévision des fêtes de fin d'année. Petite sélection maison.

La laisse pour chien Borussia Dortmund

L'agenda AS Monaco

Le rideau de douche Feyenoord

La jupe Flamengo

La chapka mongole du Lokomotiv Moscou

L'eau de toilette RC Lens

Le string Villareal

Terrorisé à l'idée de voir partir Jadon Sancho cet été, le BvB brade ses laisses pour chien pendant toute la durée du Black Friday. La chatière Lucien Favre devrait bientôt être commercialisée.Plus de quatre mois après le début de la saison, le club de la Principauté veut se débarrasser de ses agendas. Foncez pour savoir quand Leonardo Jardim se fera virer.Pas de presse orange du côté des Pays-Bas mais un rideau de douche de très mauvais goût. Pas suffisant pour cacher une défense du Feyenoord Rotterdam qui prend l'eau.Après son doublé historique, Flamengo solde une magnifique jupe aux couleurs du club. Un bout de tissu parfait pour danser la carioca et attirer un Ronaldinho complètement éméché.Même les Russes se mettent au Black Friday et le Lokomotiv Moscou en profite pour bazarder sa chapka mongole. Pas étonnant quand on sait que même Grzegorz Krychowiak a refusé de la porter.Pour moins de dix euros, le RC Lens vous offre la possibilité de pouvoir humer quotidiennement la bonne odeur de frites qui encercle le stade Bollaert. Graisse de boeuf garantie.