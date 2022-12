Top 10 : ils ont foiré leur Panenka

Si tirer un penalty demande technique et concentration, certains, comme Rayan Cherki, choisissent de hausser le niveau en tentant une Panenka. Pour une foirade totale.

10 – Eric Cantona (Girondins de Bordeaux), 25 février 1989

9 – Mickaël Landreau (FC Nantes), 17 avril 2004

Du classique I. Un traquenard de Coupe de France pour Bordeaux, en déplacement à Amiens afin d'y affronter Beauvais, une séance de tirs au but après un nul sans saveur (1-1), une pelouse boueuse, Eric Cantona qui s'avance en jonglant afin de frapper son tir au but, et une Panenka de légende qui n'arrivera même pas jusqu'à la ligne de but.Du classique II. Habitué à les stopper, Mickaël Landreau a choisi de prendre tout le monde de court en frappant un tir au but, dans cette douce soirée du 17 avril 2004. Cinquième tireur nantais lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant les siens à Sochaux, le portier a en effet l'occasion d'offrir le sacre aux siens, après le loupé de Johann Lonfat. Malheureusement pour lui, Teddy Richert ne tremblera jamais devant cette horreur mollassonne qui relancera définitivement des Lionceaux qui finiront par l'emporter.