Top 10 : ils n'auraient pas dû sortir...

En cette période de confinement, les déplacements non autorisés sont désormais sanctionnés d'une amende de 200€ pour les récidivistes (contre 135€ auparavant). Pour ceux qui ne sont pas encore dissuadés, nombre d'exemples montrent pourtant qu'il est parfois préférable de s'abstenir d'une petite sortie...

La sortie "sans attestation" de Luka Jovi?

Luka Jovi? interpellé pour avoir brisé la quarantaine du Real Madrid

La sortie nocturne des cinq Bleuets

Habitué à être confiné au banc de touche du Real, Luka Jovi? n'a pas supporté celui à domicile imposé par la crise du coronavirus. L'attaquant serbe d'origine bosnienne a jugé opportun de rentrer dans son pays natal pour fêter l'anniversaire de sa petite amie. Le tout sans l'accord de son club - tenu à une quarantaine stricte après qu'un cas a été découvert dans la section basket des- ni des autorités locales. Une enquête a été ouverte contre Jovi?. Et même s'il affirme avoir été testé négativement au Covid-19, l'ancien de Francfort risque... de la détention pour avoir enfreint ces règles. Le père de l'intéressé a réagi, dans des propos relayés par: "(...)" Avec un père pareil, pas besoin d'ennemis.Alors qu'ils sont au Havre avec les Bleuets pour préparer un match qualificatif couperet pour le championnat d'Europe Espoirs, Yann M'Vila, Chris Mavinga, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder et M'Baye Niang ont la bonne idée de relâcher la pression en s'organisant une petite sortie en boîte de nuit. Sans préavis, les cinq lascars quittent la Normandie en taxi. Direction la capitale et le Crystal Lounge, où ils passent la soirée, avant de revenir au petit matin au camp de base... coincés par le staff, informé de leur virée à la suite de la publication de photos sur Facebook. Si le staff se contentera tout d'abord d'un sermon, la défaite 5-3 face à la Norvège quelques jours plus tard passera moins bien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com