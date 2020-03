Top 10 : ils avaient prévu de faire de l'Euro 2020 leur chose

Ils sont encore plus déçus que vous du report de l'Euro 2020, qui se jouera finalement à l'été 2021. Eux, ce sont ces joueurs en pleine bourre, bientôt sur la fin, revanchards, qui comptaient bien retourner l'Europe du 12 juin au 12 juillet prochains.

1. Ciro Immobile (Italie)

2. Teemu Pukki (Finlande)

Le 20 février dernier, Ciro Immobile a fêté ses 30 ans. Une nouvelle occasion, plutôt belle, de célébrer la meilleure saison de sa carrière. Celle-là même qui fait de lui l'actuel Soulier d'or européen. 27 buts en 26 journées de Serie A, c'est vrai, c'est fort. Le buteur de la Lazio, qui a connu un trou d'air de deux ans en sélection (pas un pion entre septembre 2017 et septembre 2019) avait à cœur de prendre sa revanche. L'Euro 2020 aurait dû être "son" Euro, celui où Ciro devait être le fer de lance d'uneretrouvée deux ans après l'échec pré-Mondial 2018. Celui où le buteur malheureux de Dortmund et de Séville avait l'occasion de montrer au Vieux Continent qu'il n'y a pas qu'en Serie A qu'il fait pleurer les pères de famille munis de paire de gants. Tant pis. Car il n'est pas exclu non plus de retrouver le bomberencore plus fort à l'approche de l'été 2021. La peur aura un nom : ce ne sera pas Covid-19, mais bien Immobile-17.Le buteur de Norwich aura eu au moins un mérite cette année : permettre à n'importe quel fan de foot de citer en soirée le nom d'un joueur de l'équipe de Finlande. Et il est loin d'y être étranger. Meilleur buteur de Championship l'an passé, meilleur joueur du mois d'août en Premier League cette saison, le bûcheron de Kotka n'était pas contre couper l'herbe sous le pied des ténors du Vieux Continent. Pour un mec "" auxen 2018 selon l'ancien buteur du club Darren Huckerby, s'envoler pour le premier Euro de l'histoire de sa sélection après avoir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com