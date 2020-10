Top 10 : Ils auraient dû faire leurs valises pendant ce mercato

Des transferts improbables, des prêts à la pelle, des panics buy, des faxs et quelques gros coups : la dernière journée de ce mercato 2020 est, comme à son habitude, partie dans tous les sens. Mais certains joueurs, qui auraient pu prétendre à un départ, n'ont pas fait partie des emplettes. On fait le point sur ceux qui auraient vraiment dû lever l'encre.



Saïd Benrahma

Olivier Giroud

Rodrigo de Paul

L'attaquant algérien doit être tout en haut de cette liste. Le voir, au lendemain du, encore sous les couleurs desest une anomalie. Véritable sensation de Championship l'an dernier (17 buts, 9 passes décisives), Benrahma aurait pu prétendre, sans trop sourciller, à un top club européen. Au lieu de ça, il devrait passer une saison de plus dans l'anonymat relatif de la très dure deuxième division anglaise. Un championnat tunnel avec près de 50 matchs : rien ne dit que l'Algérien puisse claquer un exercice aussi brillant que le précédent. Et encore moins qu'il puisse parvenir à monter en Premier League à l'issue de celui-ci. Attention, toutefois, les transferts entre les clubs de Premier League et ceux des divisions inférieures restent ouverts jusqu'au 16 octobre. Pour les autres pays, rideau.Cette fois, on atteint la saison de trop avec les. Barré l'an dernier par Tammy Abraham et Michy Batshuayi, Oliv' était parvenu à se faire une place - avec réussite - dans le onze de Lampard en fin de saison. Le Belge est certes parti, mais Giroud a vu arriver un concurrent bien plus important : Timo Werner. Même si les deux joueurs n'ont pas exactement le même profil, c'est quand même un gros caillou dans la chaussure du Français, qui revenait en verve. Preuve en est, sur les quatre premières rencontres de la saison, Giroud n'a joué que dix-sept minutes. Avec l'Euro en vue l'été prochain, et même s'il semble avoir l'immunité auprès de Deschamps, sa saison pourrait s'arrêter plus vite que celle des autres Bleus. Un transfert semblait impératif.Là aussi, l'incompréhension est totale de voir l'Argentin rempiler pour une saison à Udine. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com