Top 10 : Idées de cadeaux foot pour le Noël 2022

Plus que quelques heures à patienter avant de déballer les cadeaux au pied du sapin. Les lutins sont entrés dans le money time et au cas où certains tarderaient à se décider, on vous glisse quelques idées de cadeaux - d'un goût plus ou moins discutable - pour gâter les footeux que vous aimez.

L'Histoire illustrée des Bleus

Le ballon Rebond du LOSC

Un maillot d'Emiliano Martínez

On aurait pu vous conseiller(Solar) ou(Amphora). Mais on a opté pourd'Emmanuel Barranguet et Christopher (Marabulles). Un superbe ouvrage qui retrace l'histoire de l'équipe de France depuis le début du XXsiècle, en rendant hommage à des figures comme Eugène Maës, aka "Tête d'or" ou Lucien "Lulu la Matraque" Gamblin. Les héros contemporains ne sont évidemment pas oubliés, le livre étant enrichi des témoignages de Zinédine Zidane, Michel Platini, Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin et bien d'autres. 35 euros, qu'est-ce que c'est pour plus d'un siècle d'histoire ?Rebond réalise des ballons éthiques et écoresponsables. La start-up française a noué des partenariats avec différents clubs, dont le LOSC, et le résultat est au rendez-vous : un ballon taille 5, peint et cousu à la main dans une usine engagée pour le commerce équitable, avec un design signé de l'artiste lillois Kylab. Quasiment une œuvre d'art, pour 30 euros. Cerise sur le gâteau : une partie des bénéfices est reversée à l'association "1% for the Planet" et au fonds de dotation du LOSC.Vous détestez le Dibu Martínez version Argentine ? Ne vous en faites pas, il reste la version Aston Villa, bien moins provocateur puisqu'il joue le ventre mou. Et donc, forcément, bien plus…