Top 10 : France-Angleterre

Ce n'est pas la plus grande rivalité au niveau du ballon rond, mais certains matchs entre Français et Anglais méritent leur part d'histoire. Retour sur plus de 100 ans de France-Angleterre en dix affrontements marquants.

Angleterre 2-0 France

France 2-1 Angleterre

L'arc de Wembley bleu-blanc-rouge.chantée par tout un stade, avec les paroles projetées sur les écrans géants. Sur la pelouse, les larmes ne sont pas très loin sur les visages des joueurs français. La victoire anglaise 2-0 est anecdotique. Quatre jours après les attentats du 13 novembre, ce match amical, maintenu malgré le contexte, est une ode à la paix et à la fraternité.Humiliée comme tenant du titre lors du Mondial 2002, la France défend cette fois sa couronne continentale. Avec l'objectif de se racheter. En ouverture de l'Euro, l'Angleterre est servie en entrée. Le 0-1 signé Frank Lampard. Le penalty raté de David Beckham, détourné par Fabien Barthez à un quart d'heure de la fin. Puis la folie. L'un des plus grands renversements de l'histoire de l'équipe de France. Le coup franc somptueux de Zinédine Zidane (90+1). La passe en retrait suicidaire de Steven Gerrard. La faute horrible de David James sur Thierry Henry. Et donc le penalty de Zidane (90+3). Légendaire.