Top 10 : football et exhibitionnisme viral

Alors que son équipe végète à une vilaine 16e place de deuxième division espagnole, c'est une sextape où il apparaît avec le polo du club qui a coûté à Víctor Sánchez del Amo son job d'entraîneur de Málaga. Que le technicien se rassure : il n'est pas le premier dans le milieu dont le corps, les fesses, voire le service trois pièces sont étalés dans la presse ou font le tour des internets, que ce soit de manière assumée, dérobée ou involontaire. Ni à le payer. Revue d'effectif.

Dally Gbale - 21 décembre 2014

Mahmut Onur Toprak - 19 mars 2019

Il y a ceux qui, après avoir marqué, mettent les mains derrière les oreilles ou le doigt devant la bouche pour faire taire un public adverse un peu trop chambreur. Et ceux, un peu plus radicaux, qui préfèrent lui montrer leur derche. Comme Joey Barton, Dally Gbale appartient à la deuxième catégorie. Lassé de se faire chahuter par les supporters de Chaves lors d'un match de D2 portugaise, l'attaquant de Freamunde ne trouve rien de mieux à faire, pour célébrer son but égalisateur à la 83minute (1-1), que baisser brièvement son short face au kop des. Petite exhib', grands effets : l'Ivoirien est exclu sur le champ. Ils sont réacs, ces arbitres portugais : quand on pense que les plombiers du monde entier font ça à longueur de journée...Joueur du Sanliufa Gençlerbirli?i, Mahmut Onur Toprak a visiblement un peu de mal à digérer le nul de son équipe (0-0), dans l'obligation de s'imposer face au Siverek Belediyespor dans une rencontre décisive pour l'attribution du titre en cinquième division turque. Seul moyen pour le défenseur d'évacuer sa frustration :la célébration pleine dede Cristiano Ronaldo en sortant ses bijoux de famille et en les saisissant sous le regard médusé des supporters de Siverek. La grande classe.