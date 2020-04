Top 10 : Foot et chocolat

En dépit de la pandémie de coronavirus, les footballeurs et les supporters auront tant bien que mal droit à leur chocolat et en offriront également aux enfants. Comme tous les ans, finalement. En témoignent ces dix histoires ou anecdote, liant ballon rond et produit cacaoté.

Les statues gourmandes d'Eden Hazard et Cristiano Ronaldo

The Belgian national team have a new partner: Belgian chocolate producer Côte d'Or. Chocolate nation with a chocolate statue of ... Eden H. pic.twitter.com/PpayeceVsb -- Kristof Terreur ?? (@HLNinEngeland) October 4, 2019

Choconaldo!?...À new take on a @Cristiano statue - in chocolate!#cr7 #ronaldo #portugal #juventus #juve #ucl #goat

Une inspiration à la hauteur de leur statut. Parfois pointé du doigt pour ses envies soudaines de bouffe ou pour son ventre ayant tendance à gagner du terrain quand les vacances se prolongent, Eden Hazard a vu le sponsor de son équipe nationale Côte d'Or lui confectionner une statue en chocolat rien que pour lui.Idem pour Cristiano Ronaldo, dont le sosie comestible fabriqué en plus de 200 heures par Jorge Cardoso (chef chocolatier chez Suard à Fribourg, et champion du monde de sculpture artistique en 2018) impressionne par sa taille et sa lourdeur : 1,87 mètre, pour 120 kilogrammes. Attention à l'indigestion...