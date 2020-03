Top 10 : Films à voir ou à revoir pendant le confinement

En pleine période de confinement, à une époque où les matchs fuient cruellement les postes, il reste possible de voir du football à la télé. Depuis longtemps, des cinéastes du monde entier ont en effet tenté de faire passer le ballon rond du petit au grand écran. Avec des résultats parfois cultes, parfois brillants et parfois beaux.

Onze footballeurs en or, Jean-Christophe Rosé

Lajos Faragó, derrière le masque

Looking for Eric, Ken Loach

Si un jour, quelqu'un se mettait en tête l'idée saugrenue de dresser une liste des meilleurs documentaristes sportifs, il aurait probablement du mal à y faire figurer plus d'une vingtaine de titres. Ceci étant, celui de Jean-Christophe Rosé y trônerait très certainement inscrit en lettres d'or. Parmi la dizaine de films que le réalisateur français a consacrés au monde du sport, deux références attachées au football ressortent particulièrement :, portrait croisé qui a la touchante idée de s'intéresser, plutôt qu'au Roi, à l'ange aux jambes courbées, mais surtout, récit de la trajectoire brisée de la grande équipe de Hongrie des années 1950. Dans les deux cas, on retrouve la même attention au détail, aux figures oubliées, à la face cachée, la même rigueur et précision historique. Et aussi, bien sûr, l'impression que Rosé, bien que parfois grandiloquent, est à la fois sensible à la beauté et touché par la grâce.À chaque film de Ken Loach, c'est la même histoire : on attend toujours, en plein cœur du drame social, la traditionnelle anecdote croustillante sur le ballon rond. C'est que le cinéaste connaît le poids du football dans la culture anglaise : pour compléter son portrait filé des classes populaires de Sa Majesté, il lui fallait donc un film entier sur la question. Il s'agit de, portrait d'Eric Bishop, fan absolu de Manchester United et postier à ses heures perdues : au moment où il touche le fond, il se met à voir apparaître un autre Éric, le. Tout y est savoureux, du fait que personne ne parle l'anglais convenablement (mais lequel des accents marseillais ou mancunien est le plus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com