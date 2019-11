Top 10 : Éternels deuxièmes

Raymond Poulidor s'est éteint ce 13 novembre 2019. Magnifique coureur cycliste français des années 60-70, "Poupou" gardera à jamais l'image de l'éternel second du Tour de France, compétition qu'il n'a jamais remportée mais dont il détient le record de podiums. L'occasion de rendre hommages à ceux qui, comme lui, ont très souvent croqué dans la médaille d'argent.

AS Roma, années 2000-2010

En 2001, l'AS Roma remporte le troisième Scudetto de son histoire. Un titre attendu depuis 1983. Or, les tifosine s'imaginaient certainement pas, à ce moment là, que leur équipe allait devenir le Raimondo Poulidori de la Serie A. En effet, depuis ce sacre de 2001, la Roma a terminé... neuf fois deuxième du championnat, sur 18 éditions. Soit 50%. Surtout, la bande à Totti a eu le malheur de toujours se retrouver au coude à coude avec une équipe imprenable sur le long terme : d'abord la Juve de Lippi, brièvement le Milan d'Ancelotti, puis l'Inter post-Calciopoli (d'abord de Mancini, puis de Mourinho) et enfin la Juventus de Conte et d'Allegri. En 2010, la Roma s'est même retrouvée première à quatre journées de la fin, tapant l'Inter lors de la confrontation directe, et s'écroulant inexplicablement lors d'un match maudit au stadio Olimpico contre la Sampdoria de Cassano et Pazzini. Et en 2013-14, la Roma de Rudi Garcia débute sa saison par dix victoires consécutives. Elle terminera la saison à 85 points, à... 17 longueurs de la Juve, qui pète le record de points cette année. Forcément. Et trois ans plus tard, en 2017, Spalletti fait encore mieux avec 87 points (record de points dans l'histoire de la Roma), mais la Juve fait toujours mieux, avec 91.