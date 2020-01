Top 10 : Épiphanie en Italie

En Italie, depuis la saison 1998-1999, la tradition veut que l'on joue le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Et peu importe le jour, à tel point que, comme cette saison, on se retrouve avec des matchs le lundi. Or, il s'est souvent passé de bien belles choses en ce jour où la Befana est la star.

Acheté à prix d'or par la Lazio à l'été 1998, Christian Vieri manque toute la première partie de saison à cause d'une blessure. Il fête donc son grand retour le jour de l'Épiphanie, pour un déplacement de la Lazio sur l'hostile pelouse de Bologne. Associé à Marcelo Salas sur le front de l'attaque, Vieri pèse pendant toute la rencontre sur la défense bolonaise, et finit par être le héros à quelques minutes du terme. Sur un centre de Pancaro, il débloque la situation d'un coup de tête lobé, permettant à la Lazio de s'imposer 1-0, et de bondir de la sixième à la troisième place. De ce 6 janvier à la fin du championnat, la doublette Vieri-Salas fera trembler les filets à 20 reprises en 20 rencontres. Tout ça pour finir deuxième.Après trois années et demie passées au Real Madrid, Clarence Seedorf rentre en Italie. Le Néerlandais a signé à l'Inter, et dispute ce 6 janvier son premier match avec les. L'Inter est larguée au classement : battue à Bari lors du dernier match de 1999, elle compte déjà huit points de retard sur le leader. Mais Seedorf a bien l'intention de remettre les pendules à l'heure : d'entrée, il offre une maline passe décisive à Georgatos sur corner. Puis, juste avant la pause, il fait tout, tout seul : humiliation en règle d'un défenseur dans la surface, et frappe enveloppée dans le petit filet opposé.