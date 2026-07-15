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Top 10 des défaites de la France contre l'Espagne
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 16:00

Top 10 des défaites de la France contre l'Espagne

Top 10 des défaites de la France contre l'Espagne

À Dallas, les Bleus ont une nouvelle fois été inférieurs à l’Espagne. Cette défaite confirme une fâcheuse habitude : ces dernières années, les Français peinent à rivaliser avec leur voisin ibérique.

→ France-Espagne, demi-finale de Coupe du monde 2026

L’équipe de France 2026 a beau avoir Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, cela n’a pas empêché l’Espagne de croquer les Bleus comme des patatas bravas. Une fois de plus, l’équipe de Didier Deschamps n’a pas répondu aux coups de fourchette de la Roja . Sur la nappe verte de Dallas, les Bleus ont laissé les Espagnols gérer la préparation, le temps de cuisson et la finition. Résultat : une élimination salée en demi-finale, la troisième en deux ans… Chapeaux bas-ques au chef cuistot Luis de la Fuente !

→ France-Espagne, finale des Jeux olympiques 2024

Un avant-goût de la demi-finale du Mondial 2026 ! Avec six joueurs olympiques dans l’effectif français (Koné, Olise, Doué, Cherki, Mateta, Akliouche) et cinq côté espagnol (J.Garcia, E.Garcia, Cubarsí, Baena, Pubill), on aurait pu constituer un onze 100% Paris 2024 pour la demi-finale du Mondial 2026. Mais les Espagnols n’en tireraient aucun intérêt puisqu’ils finissent toujours par gagner. Différence majeure lors de cette finale olympique : l’équipe de France, menée 1-3, avait réagi en arrachant la prolongation après s’être fait piétiner pendant 78 minutes. Ce que tous les supporters des Bleus espéraient devant leur téléviseur hier soir.…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com

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