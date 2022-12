Top 10 : Coups d'éclat de Blaise Matuidi

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Blaise Matuidi a parfois su époustoufler son monde. L'annonce officielle de sa retraite de joueur professionnel vaut bien une sélection de ces moments forts, ballon au pied ou sifflet à la bouche.

5 mars 2014 : le chef d'œuvre

Vidéo

5 avril 2015 : le mauvais pied

Vidéo

Blaise Matuidi et l'équipe de France, c'est une longue histoire d'amour. Normal, donc, que le milieu de terrain ait inscrit l'un de ses plus beaux buts sous le maillot des Bleus. C'était le 5 mars 2014 en amical face aux Pays-Bas, durant une victoire où le bonhomme avait achevé une action collective de grande classe. Celui qui avait également été passeur décisif pour Karim Benzema parle d'ailleurs de cette réalisation comme un moment fort de sa carrière, et d'un pion qui lui ressemble. Attention les yeux, c'est parti !Qui a dit qu'il n'avait pas de pied droit ? En avril 2015, Matuidi prouve qu'il n'est pas qu'un gaucher endurant en faisant vibrer les filets de Steve Mandanda d'une sublime frappe lors d'un Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain aussi stressant qu'équilibré. Crochet et poteau rentrant en prime !