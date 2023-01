Top 10 : Comme Vincent Aboubakar à Beşiktaş, j'ai joué trois fois dans le même club

Ce samedi, Vincent Aboubakar s'est engagé à Beşiktaş... Pour la troisième fois de sa carrière. Comme lui, plusieurs joueurs ont connu trois passages au sein du même club. Parfois même plus.

Christian Vieri

Gaël Kakuta

Sebastián Abreu

Ce n'est pas du tout à Bergame que Bobo Vieri a le plus planté, mais il aimait en tout cas y retourner de temps en temps, si l'on en croit ses trois passages express à la, pour 13 pions en 37 matchs et seulement seize apparitions cumulées lors de ces deux dernières aventures à l'Atalanta.À chaque fois qu'on pense que Gaël Kakuta va enfin faire décoller sa carrière, le soufflé retombe et on le retrouve finalement au stade de la Licorne. Au milieu de sa trentaine de changements de clubs et de sa carrière sans queue ni tête, le soyeux gaucher a en effet posé trois fois ses valises à Amiens. La première fois en Ligue 1 avec un prêt en provenance du Hebei FC (2017), la deuxième fois en Ligue 1 avec un transfert depuis le Rayo Vallecano (2019), et la troisième fois ... en Ligue 2, en octobre dernier après un aller-retour au RC Lens en l'espace de deux ans et trois mois .Vous ne comprenez rien à la carrière d'Sebastián Abreu ? C'est normal. Parti, revenu, prêté, revenu de prêt, l'attaquant aux 32 clubs, qui n'a quasiment jamais passé deux ans au même endroit , aura connu cinq périodes différentes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com