Top 10 : combinaisons sur coup franc

Quand on a de l'imagination, le talent d'un Juninho n'est pas nécessaire pour marquer un super coup franc. La solution ? Combiner à plusieurs et surprendre la défense. La preuve par dix.

La plus simple

Argentine-Angleterre (2-2, 4-3 t.a.b.), Coupe du monde, 30 juin 1998

Vidéo

La plus masquée

Lyon-La Gantoise (1-2), C1, 24 novembre 2015

Huitième de finale du Mondial 98. Michael Owen a donné l'avantage à l'Angleterre 2-1 en marquant le but de sa vie au bout d'un raid de 45 mètres. La réponse de l'Argentine arrive juste avant la mi-temps : Gabriel Batistuta fait mine de frapper un coup franc terriblement bien placé, avant de laisser le champ libre à Juan Sebastián Verón sur la piste de décollage. Mais la("la petite sorcière") a préparé une potion inattendue : une simple passe courte vers Javier Zanetti, qui vient de se démarquer en sortant du mur. Un contrôle, une frappe en force à bout portant et l'égalise. L'art de sublimer les choses simples.Le dernier match de Ligue des champions disputé au stade de Gerland est un très mauvais souvenir pour les Lyonnais. Ce soir-là, non seulement l'OL se fait battre 2-1 à domicile par La Gantoise lors de la 5journée de la phase de poules, mais cette défaite signe aussi la fin de son aventure européenne. Pourtant, Lyon menait 1-0. Jusqu'à ce coup franc à la 32minute. Trois joueurs de l'équipe belge se mettent devant le tireur, puis courent en direction du but en masquant leur coéquipier. Et la frappe de Danijel Mili?evi? qui surgit au-dessus du mur trompe Anthony Lopes. Le tour est joué. On appelle ce moment le Prestige.