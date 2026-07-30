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Top 10 : ces clubs disparus
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 19:17
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Top 10 : ces clubs disparus

Top 10 : ces clubs disparus

Ce jeudi, le Brescia Calcio a été officiellement liquidé et n’existe plus. Au Portugal, le Boavista de Gérard Lopez a également cessé ses activités et joue sa survie. Mais la disparition de clubs n’est pas une nouveauté. Un jour, ils jouaient en première division, voire en Coupe d’Europe ; le lendemain, liquidation ou dissolution ; fin de l’histoire.

10 – Brescia

Encore un club italien qui disparaît et, cette fois-ci, il ne reviendra plus. Vingt-trois saisons de Serie A, Baggio, Pirlo, Guardiola, Hagi et Toni, puis 20 millions d’euros de dettes et une liquidation judiciaire après 115 ans. Le football va se poursuivre à Brescia avec l’Union Brescia, née du déménagement de Feralpisalò, mais le vrai Brescia n’est plus. Le jugement est tombé le jour de l’anniversaire de son ancien président, Massimo Cellino. Merci pour le cadeau.

9 – FC Dnipro

De la finale de Ligue Europa à la disparition. En 2015, contre toute attente, le Dnipro affrontait Séville, après s’être débarrassé du Napoli en demi-finales. Quatre ans plus tard : rideau. Deux fois champion d’URSS, le club ukrainien, qui a vu passer Konoplyanka ou encore Kalinić, est dissous, criblé de dettes. Ironie de l’histoire, un autre club de Dnipro, le Dnipro-1, fondé en 2015 puis arrivé dans l’élite en 2019, a lui aussi cessé son activité professionnelle en 2024. L’adage « du paradis à l’enfer » prend tout son sens.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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