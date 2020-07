Top 10 : Bastons entre coéquipiers

Lundi soir, lors du match entre Tottenham et Everton, Hugo Lloris et Heung Min Son se sont vivement embrouillés sur la pelouse. Or, si ce genre de scène est toujours cocasse, ce n'est pas la première fois que deux coéquipiers s'embrouillent. La preuve par dix.

1. Zlatan Ibrahimovic vs Oguchi Onyewu

2. Benjamin Moukandjo et Benoît Assou-Ekotto

Clairement le genre de rixe où personne n'a envie d'être le pacificateur qui sépare les deux hommes. En 2010, Zlatan Ibrahimovic, alors au Milan AC, va violemment s'embrouiller avec son coéquipier, Oguchi Onyewu. Lors d'un entraînement, le Z est l'auteur d'un tacle un peu trop appuyé sur le colosse américain d'1m93. Ce dernier se relève, et il ne faut que quelques secondes pour qu'une bagarre éclate. Il faudra pas moins de dix coéquipiers pour réussir à les séparer. Dans son autobiogarphie,, le Suédois avait raconté l'incident : ""quelque chose de sérieux va arriver, je le sens" (...)" Zlatan s'en sortira avec une côte cassée. Et Onyewu avec un départ quelques mois plus tard.S'embrouiller à l'entraînement, c'est une chose. S'embrouiller devant la planète entière, c'est le niveau supérieur. Le 23 juin 2014, lors du Mondial brésilien, deux joueurs camerounais bien connus de la Ligue 1, Benjamin Moukandjo et Benoît Assou-Ekotto, se sont vivement pris la tête lors de leur dernier match de poule face au Brésil. La scène a lieu au coup de sifflet final, après une défaite 4-0 qui met un terme à l'aventure brésilienne des Lions Indomptables. Assou-Ekotto s'en prend d'abord verbalement à Moukandjo, puis les deux hommes s'offrent un petit front à front digne des pelouses du dimanche matin. C'est Pierre Webo qui est venu faire la police pour éviter que l'embrouille ne se transforme en bagarre. Le sélectionneur allemand, Volker Finke, se dira "" par cette scène.