Tony Vairelles : " On ne peut pas se permettre de prendre un Jean-Pascal"

Pour les amateurs de nuques longues et autres nostalgiques des nineties, le seul déconfinement qui vaille aura été celui de Tony Vairelles, qui a signé en mai son retour à la vie publique en rejoignant le FC Réseaux sociaux. Tonygoal y a non seulement débarqué les bras chargés d'anecdotes, mais aussi avec un sacré projet : créer un talent show dédié au ballon rond, sorte d'adaptation footballistique de la défunte Star Academy. Entretien avec un homme qui ne se rêve ni en Nikos Aliagas ni en Alexia Laroche-Joubert, mais qui entend accomplir à la télé son vieux rêve gueugnonnais : tendre la main aux talents qui ont tourné trop tôt le dos au foot, ou à qui le foot a tourné le dos trop tôt.

"J'avais repris Gueugnon en 2009 pour donner leur chance à ceux qui sont sortis du système, par malchance, à cause d'une blessure, d'un drame ou d'un amour de jeunesse qui vous tourne la tête."

Je préfère parler de. " Télé-réalité ", c'est plus péjoratif, plus malsain : c'est un peu du voyeurisme, même si on a tous déjà regardé. Moi le premier, car j'ai toujours eu envie de créer une émission sur le foot. Mon but, c'est de montrer la somme de travail pour réussir dans le foot. Même si les joueurs sont un peu trop starifiés, ceux qui sont dans l'élite ont beaucoup travaillé. Il faut aussi que quelqu'un vous tende la main. Olivier Rouyera eu lesde me lancer en D1alors que je jouais en DH quinze jours avant. J'avais beau avoir le talent, le caractère, la persévérance, il a fallu qu'on me donne cette chance. Derrière, j'ai vécu un rêve pendant vingt ans. J'aimerais donner cette chance à d'autres.Vers la fin de ma carrière, il y a plus de dix ans. J'avais repris Gueugnon en 2009 pour donner leur chance à ceux qui sont sortis du système, par malchance, à cause d'une blessure, d'un drame ou d'un amour de jeunesse qui vous tourne la tête. Bon, ça Lire la suite de l'article sur SoFoot.com