Tony Parker : "Prendre la succession de Jean-Michel Aulas, ça ne se refuse pas"

Après avoir porté le drapeau tricolore au firmament du basket français, son nom est murmuré avec de plus en plus d'insistance pour prendre la suite de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui président de l'ASVEL, ambassadeur de l'OL à l'international et membre du conseil d'administration, Tony Parker revient sur ce lien qui l'unit avec le président rhodanien, mais aussi sur son amour sincère pour le football. Entretien avec une légende du sport français qui ne compte pas en rester là.

Parker pour succéder à Aulas ?

Pour moi, c'est un honneur d'être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu'il y a derrière. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas.C'est notre façon de penser qui nous rend assez proches. Je pense qu'on est tous les deux des personnes positives, qui aiment aller de l'avant, qui veulent faire bouger les lignes. On a une vision sur l'avenir assez similaire : comment construire un staff, quelles personnes mettre en place, quelle stratégie adopter pour faire avancer les projets. Jean-Michel a toujours été visionnaire et j'essaye -- toutes proportions gardées -- de faire la même chose avec mon club de basket. Ce sont des qualités nécessaires pour faire grandir un club. Il y a pas mal de choses qu'on a faites avec l'ASVEL qui n'avaient jamais été réalisées dans l'histoire du basket français. Aujourd'hui avec OL Groupe, il y a tellement de choses à faire sur les prochaines années.C'était il y a quinze ans. On Lire la suite de l'article sur SoFoot.com