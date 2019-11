Tony Parker : «Je reçois un des plus grands honneurs pour un basketteur»

Ce lundi 11 novembre, Tony Parker entre officiellement dans la légende des San Antonio Spurs, la franchise NBA avec laquelle il a joué de 2001 à 2018 remportant avec elle quatre titres NBA (2003, 2005, 2007, 2014) et le trophée de meilleur joueur de la finale en 2007. Dans une cérémonie très américaine, son maillot sera accroché au plafond du « AT & T Center ».« C'est un des plus grands honneurs que tu peux recevoir en tant que basketteur, nous glisse Parker depuis sa maison de San Antonio. Ton maillot est retiré et à partir de ce moment-là, plus personne dans la franchise ne peut plus porter ton numéro. Quand tu as cet honneur, on peut dire que tu as réussi ta carrière. J'ai du mal à mettre des mots sur l'émotion que cela représente pour moi. » LIRE AUSSI > Les 10 moments forts de la carrière de TP en imagesSon numéro est le « 9 », celui que portait son idole Michael Jordan en 1992 avec la Dream Team. « Le 9 a été mon numéro, bien avant ça. Je le portais déjà quand je jouais au foot tout petit. Et pas parce que c'était celui de l'avant-centre qui marque les buts. Moi, je jouais à l'aile. »Avant San Antonio où il est arrivé en septembre 2001 après les attentats du 11 septembre - il devait prendre l'avion ce jour-là pour rejoindre les Etats-Unis - le meilleur basketteur français de tous les temps a joué 1198 matchs (1254 au total en NBA en incluant ceux avec Charlotte). Il détient le record de passes décisives de la franchise (6 829). Le maillot retiré de son ami Ginobili au printemps Il est le 10e joueur texan à se faire retirer le maillot après ses proches amis Tim Duncan (21), Manu Ginobili (20) et David Robinson (50). Il est évidemment le premier Français : « Quand je suis arrivé en NBA, c'est un honneur que je n'ai jamais imaginé. Pendant ma carrière, je n'y ai pas pensé non plus. Ça a commencé quand j'ai annoncé ma retraite, quand « Pop » (Gregg Popovich, son ...