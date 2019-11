Tony Parker : «Je cherche à développer le foot féminin»

À l'occasion de la sortie de son livre « Au-delà de tous mes rêves » (éditions Solar, 19,90 euros) ce jeudi, Tony Parker (37 ans) - qui arrêté sa carrière en fin de saison dernière - a répondu à nos questions.L'ex-meneur des Bleus et quadruple champions NBA avec les Spurs de San Antonio verra son maillot avec le numéro 9 retiré et rejoindre le plafond de l'AT & T Center le 11 novembre lors du premier match entre le club texan et les Grizzlies de Memphis.Pourquoi avoir eu besoin d'écrire un livre ?TONY PARKER. Tout simplement pour raconter mon histoire et inspirer des jeunes afin qu'ils réussissent eux aussi. /Solar Editions Le basket ne vous manque pas ?Pas du tout ! J'avais bien préparé ma reconversion avec tous mes projets : l'Asvel(NDLR. Le club de Villeurbanne), l'Académie, la station de ski à Villard-de-Lans dans le Vercors... Je jouis désormais d'une totale liberté ! Et, grâce aux réseaux sociaux, je pourrais montrer à mes deux fils que je n'étais pas trop mal sur les parquets (rire).Quelle place avez-vous laissée dans le Panthéon du sport français ?Mon objectif était de marquer l'histoire de mon sport. Cela a toujours été une source de motivation. C'est à vous de décider où se situe ma place. Je suis fier d'entendre les gens me nommer aux côtés de Zidane, Prost, Platini... Après, qui est numéro 1, 2 ou 3 ? Je m'en fous ! VIDÉO. Retraite de Tony Parker : « Si je ne peux plus être moi même, ça ne m'intéresse pas » Quelle est votre relation avec Jean-Michel Aulas, le président de Lyon ?Très bonne ! On se connaît depuis plus de 15 ans. Il a toujours été un modèle pour moi au niveau de sa réussite avec son club ou son entreprise.Pourquoi cherchez-vous à acheter un club de football féminin aux Etats-Unis ?C'est l'une de mes missions, car je suis désormais un ambassadeur de l'OL. On souhaite continuer à développer le foot féminin dans sa globalité. On a pas ...