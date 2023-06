information fournie par So Foot • 21/06/2023 à 13:52

Toni Kroos rempile pour une saison au Real Madrid

Sans surprise.

Toni Kroos prolonge avec le Real Madrid pour un an de plus, jusqu’en juin 2024. Le milieu de terrain de 33 ans a porté la tunique blanche à 417 matchs depuis son arrivée en 2014. « Durant ses 9 années en tant que Madridista, il a remporté 20 titres : 4 Ligues des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 3 Ligas, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupe d’Espagne » , a rappelé le club madrilène dans un communiqué.…

GD pour SOFOOT.com