Toni Kroos multiplie les allusions à l’égard de Kylian Mbappé

À ce niveau là, c’est même plus un appel du pied.

Dans son célèbre podcast, Einfach mal Luppen, enregistré avec son frère Félix, Toni Kroos s’est de nouveau exprimé sur la possible venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et inutile de dire que l’arrivée du joueur français réjouirait le milieu allemand : « J’ai adopté un chien récemment et j’aimerais en faire de même avec une tortue. C’est un animal rare, mais très intéressant. Je pense que les tortues arriveront bientôt à Madrid… » L’attaquant français, physiquement comparé aux Tortues Ninja et surnommé Donatello, fait donc des impatients de l’autre côtés des Pyrénées.…

ARL pour SOFOOT.com