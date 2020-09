Toni Kroos était-il le véritable nouveau Zidane ?

Disponible en ce moment sur le site d'Arte et sur Amazon Prime, un film, Kroos, vient corriger une injustice historique et peut-être aussi mettre en doute quelques préjugés. Toni Kroos est-il le "nouveau Zidane" ?

Imprévisible imprévu

On a appris à le connaître, notre Zizou. Si les yeux verts plissent, c'est que tout le reste du corps entame une profonde réflexion. Cette fois sur Toni Kroos :(...)(...)(sic)De la part du milieu de terrain qui peut-être avait la meilleure conservation de balle de tous les temps, on se dit qu'il exagère un peu. Qu'il en rajoute pour son copain. C'est de bonne guerre et c'est le jeu dans ce genre de film. On ne s'attend pas (heureusement d'ailleurs) à entendre les griefs des pourfendeurs de milieux de terrain égrainer une litanie de reproches malvenus. Quelques échanges de compliments pour la galerie, une ou deux anecdotes sucrées et voilà comment on emporte l'assentiment de l'audience sans même avoir eu besoin de rien lui démontrer, à peine besoin d'argumenter.Pourtant, le jour de cet entretien, si Zizou évoque le talent de son joueur à l'imparfait, c'est que déjà la nostalgie du terrain pointe et qu'il faut à tout prix empêcher le démon de revenir. Car il reviendra au Real quelques mois plus tard (janvier 2019). Grâce à cet entretien, on sait désormais pourquoi :(...)Telle est la vérité : Zizou est revenu au Real pour voir Kroos contrôler le ballon.Certains diront qu'on exagère. Kroos, c'est pas Zizou, c'est pas Xavi, c'est pas Pirlo. Pourtant à y regarder de plus prêt, partout où Lire la suite de l'article sur SoFoot.com