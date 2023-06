information fournie par So Foot • 14/06/2023 à 19:01

Toni Kroos est dubitatif sur Bellingham et tacle Hazard

C’est ce que l’on appelle une balle perdue.

Dans son podcast Einfach mal Luppen , animé aux côtés de son frère Félix, Toni Kroos s’est montré dubitatif quant à l’arrivée – du moins le prix du transfert – de Jude Bellingham, estimée à un peu plus de 100 millions d’euros. Mais dans son éclair de lucidité, le milieu de terrain allemand s’est également offert un tacle sur Eden Hazard, recruté au même prix. « 103 millions d’euros ? Nous avons eu un autre joueur débarqué pour beaucoup d’argent, et qui a pratiquement laissé sa carrière s’éteindre. C’était beaucoup d’argent, et à la fin, je pense que tout le monde a pris conscience qu’il ne s’agissait pas d’une bonne affaire. Mais soyons positifs. Bellingham a l’air d’être bon. Bienvenue à Madrid. » …

GD pour SOFOOT.com