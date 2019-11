Toni Collette et ses alter ego virtuoses dans la série « United States of Tara »

Dans la saga créée par Diablo Cody, l'actrice australienne fait probablement la démonstration la plus technique de son immense talent.

En 2002, alors qu'elle apparaissait en haut de l'affiche de Pour un garçon, de Chris et Paul Weitz, aux côtés de Hugh Grant et de Nicholas Hoult, encore enfant, Toni Collette n'avait, dans The Hours, le film de Stephen Daldry sorti en même temps, qu'un petit rôle dans une scène qui aurait pu passer inaperçue tandis que Nicole Kidman, Meryl Streep et Julianne Moore se partageaient la part des lionnes. Mais, dans cette scène où le personnage incarné par l'actrice australienne rend visite à sa voisine, interprétée par Moore, qui sombre doucement dans la dépression que lui cause une vie de famille doucereusement ordinaire, son extraordinaire talent d'actrice éclate, occupant et dévorant littéralement ce moment.

Taille de guêpe, pomponnée, sac à main au creux du coude, surfaite et parfaite en desperate housewife d'un quartier résidentiel propret de Californie, la jeune femme vient demander à sa voisine de nourrir son chien pendant une journée d'absence. Mais ce visage maquillé, cette pétulance de façade et ce ton artificieux vont, en quelques ineffables brisures, passer du factice au drame : en révélant qu'elle doit se faire opérer d'une tumeur, le personnage se décompose, jusqu'aux larmes, et se recompose en quelques secondes pour conclure cette visite impromptue et révélatrice.

Galerie transformiste

S'il fallait montrer à quel point Toni Collette est une actrice technicienne hors pair, il suffirait de montrer cette scène à des étudiants de cinéma. Ou leur conseiller de voir ou revoir les trois saisons de la série télévisée qu'elle a commencé de tourner il y a dix ans, United States of Tara, créée par Diablo Cody - la scénariste des comédies Juno (2007), de Jason Reitman, et de Ricki and the Flash (2015), de Jonathan Demme -, diffusée alors par Canal+ et désormais disponible sur la plate-forme Amazon Prime Video.

