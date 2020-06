Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tondela enfonce Aves Reuters • 12/06/2020 à 01:29









Tondela enfonce Aves par Matthieu Cointe (iDalgo) Aves se rapproche de la relégation. Les joueurs d'Augusto Inácio ont concédé une cinquième défaite de suite en s'inclinant sur la pelouse de Tondela jeudi soir, pour le compte de la 26ème journée de Liga NOS (2-0). Ronan a inscrit un doublé pour les locaux et permet à Tondela de s'éloigner de la zone rouge avec 9 points d'avance sur Portimonense, 17ème. L'exclusion de Ricardo Mangas en tout début de seconde période n'a pas aidé Aves, qui reste la lanterne rouge de Liga NOS. Dans l'autre rencontre de la journée, Guimaraes et Belenenses se sont quittés sur un nul (1-1). Sacko a inscrit un but contre son camp avant que Joao Carlos Teixeira n'égalise avec une quatrième réalisation en trois matches. Le Vitória Guimarães reste à 4 longueurs du Sporting, 4ème et provisoirement qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Belenenses grimpe à la 12ème place.

