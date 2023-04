Tonali, pour l'amour du Milan

Si la nouvelle génération est souvent pointée du doigt pour son manque d’attachement à un club, Sandro Tonali en est le parfait contre-exemple. Avant d’être un pion indiscutable de l’AC Milan, le milieu rossonero est avant tout un supporter de longue date.

Dimanche 24 avril 2022, Stadio Olimpico de Rome. On joue les dernières minutes dans ce trépident Lazio-Milan. Malgré leur nette domination, les Rossoneri sont tout proches de laisser filer deux points primordiaux dans la course au titre. C’est alors que sur l’ultime occasion du match, Ibrahimović parvient à trouver Sandro Tonali dans les six mètres romains. Porté par un supplément d’âme, le milieu milanais s’arrache et pousse le cuir dans les filets. Le but de la délivrance, « le plus important de ma jeune carrière » comme il aime le souligner. Tout un symbole. Hystérique, le jeune Lombard traverse la piste d’athlétisme, enlevant au passage son maillot, et se dirige à toute vitesse vers le parcage visiteur pour fêter la délivrance avec la Curva Sud. « Ce but est inoubliable, j’étais très ému après avoir marqué » , lâchait le héros d’un soir en zone mixte après la rencontre.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com