Tombe la neige... Cinq villages pour skier (ou pas)

« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, on sort la combi et les après-skis, direction Arêches-Beaufort pour une glisse écoresponsable ou le massif de la Chartreuse à découvrir raquettes aux pieds.

Envie d'autre chose que de skier ? Samoëns en Haute-Savoie propose de la marche afghane, une « méditation active » qui consiste à synchroniser sa respiration avec le rythme de ses pas. A Saint-Lary, le centre de bien-être propose des moments de pause bien mérités !

Saint-Lary-Soulan, palmiers et porc noir

Quoi de mieux que de découvrir le porc noir de Bigorre, à Vignec (Hautes-Pyrénées), alors qu'on pensait simplement être parti skier dans les Pyrénées ? A Saint-Lary-Soulan et dans les villages de la jolie vallée d'Aure, nature et culture locale sont indissociables. Si les pistes de ski du Pla d'Adet et d'Espiaube font la joie des sportifs tout l'hiver (dix pistes noires et treize rouges), la vie du village pastoral de Soulan mérite aussi une halte, tout comme les 34 habitants de Tramezaïgues, un tout petit bourg sur la route qui grimpe jusqu'à la frontière espagnole. Situé à 830 mètres d'altitude, Saint-Lary jouit d'un climat doux tout au long de l'année... comme en témoignent les palmiers de la station thermale ! A côté des thermes - réputés en rhumatologie et dans le traitement des voies respiratoires en cure de dix-huit jours -, le centre de bien-être Sensoria offre aux non-skieurs ou aux skieurs fourbus des espaces de détente et de soins autour de l'eau.

Semaine en appartement dans un chalet meublé familial pour 5 personnes, entre 400 et 1 300 €. Renseignements et réservations : Saintlary.com

