Tomás Felipe Carlovich, la légende est partie

Tomás Felipe Carlovich, dit "El Trinche", est décédé des suites d'une violente agression ce vendredi à Rosario à l'âge de 74 ans. Son talent était comparé à celui de Maradona et Messi par des personnalités comme Menotti, Bielsa ou Pekerman alors qu'il n'avait joué que quatre matchs professionnels dans sa carrière. Vie et mort d'un mythe si argentin, dont même Pelé aurait été jaloux.

La rencontre a lieu dans un luxueux hôtel du centre de la troisième ville d'Argentine, en février dernier. Quelques heures avant d'affronter Rosario Central dans son bouillant Gigante de Arroyito, Diego Armando Maradona, entraîneur de Gimnasia La Plata, reçoit un invité dans sa suite. C'est un homme de 74 ans, bien plus grand que le, des cheveux cendrés, longs et sales, et portant sur les épaules un polo rose saumon un peu trop large. Le, ému en l'apercevant, s'empresse de l'embrasser. En souvenir de cette rencontre, le champion du monde 86 lui dédicace un maillot et écrit cette phrase prononcée 27 ans plus tôt à son arrivée dans cette même ville comme joueur de Newell's Old Boys : "El Trinche, c'est Tomás Felipe Carlovich, footballeur né à Rosario qui n'a disputé que quatre matchs professionnels dans les années 70, n'a jamais joué avec la sélection et a effectué la majorité de sa carrière dans des équipes de deuxième et troisième division. Il devrait être un inconnu. D'ailleurs, seules cinq secondes d'images en noir et blanc témoignent de son passé de footballeur. Pourtant, son histoire, sa légende se transmet encore de génération en génération dans sa ville natale et au-delà.Alors quand sa mort a été annoncée ce vendredi des suites d'une violente agression subie après un idiot vol de vélo, c'est tout le pays qui a été secoué. "", écrivait même le quotidien. Un football romantique, presqu'imaginaire. "", écrivait le célèbre journaliste et auteur national Martín Caparrós, dans son livre. Ici est né le drapeau argentin, le Che Guevara, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com