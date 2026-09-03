Tom Saettel : « Si on avait attendu une journée de plus, je serais mort dans mon lit »

Tom Saettel : « Si on avait attendu une journée de plus, je serais mort dans mon lit »

Victime d’une méningite qui aurait pu le tuer en 2023 lorsqu’il était sous contrat avec le Racing Club de Strasbourg, Tom Saettel, 21 ans, a signé cet été au Pau FC après avoir remporté l’émission Qui va signer pro ? . Ce joueur d’instinct, qui a gagné l’Euro U17 aux côtés de Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, compte bien reprendre le fil d’une carrière qui décolle à nouveau. Entretien avec un revanchard.

Pourquoi as-tu décidé de participer à l’émission Qui va signer pro ? de Valentin Liénard, qui permet au vainqueur de signer un contrat dans un club professionnel.

Depuis que j’ai eu ma maladie, j’ai eu beaucoup de galères dans le foot. La saison dernière, je me suis retrouvé en National 2 à Haguenau. Mais j’ai fait une très grosse saison là-bas et mes agents m’ont dit qu’il y avait des clubs professionnels qui étaient sur moi. En même temps, je suivais beaucoup Valentin Liénard sur les réseaux et j’avais entendu parler de son émission. C’est mon frère qui m’a convaincu que je devais m’inscrire, je n’avais rien à perdre.…

Propos recueillis par Mateo Bastian pour SOFOOT.com