Tom Renaud : « Il ne faut pas que la dépression soit un tabou dans le foot »

Tom Renaud : « Il ne faut pas que la dépression soit un tabou dans le foot »

En un été, Tom Renaud pourra se vanter d’avoir joué dans les trois compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conférence) à l’occasion de tours préliminaires. Le joueur de 25 ans, habitué du troisième échelon à Versailles et Cholet, a débarqué au Heart of Midlothian dans l’espoir de jouer l’Europe. Et de vivre une première belle aventure à l’étranger après avoir traversé une dépression dont il souhaite parler pour sensibiliser les jeunes à la dureté du foot.

Comment passe-t-on du National 1 (aujourd’hui Ligue 3) à un tour préliminaire de Ligue des champions en quelques semaines ?

C’est marrant que tu m’en parles parce qu’on s’est fait cette réflexion avec Amadou (Ba-Sy, ancien joueur de Rouen) qui a lui aussi rejoint le club cet été. Le premier match, c’était contre le Sturm Graz. Dans le vestiaire avant la rencontre, on se regarde et on se dit : « En vrai, c’est une dinguerie ! » On venait de passer une année en National, avec tout le respect, à jouer dans des stades pas faciles, comme le nôtre au Camp des Loges, et là on était dans celui de Sturm Graz. Je m’en suis vraiment rendu compte après le match, je me suis dit : « Ok, là je viens de faire mon premier match européen. » C’était un gros step. Comme on a perdu (0-4, 0-2), on va à Benfica (en tour préliminaire de Ligue Europa, NDLR) , là tu vois le stade… C’est là que j’ai pris conscience que j’ai changé de vie.…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com