Tom Pope, le cauchemar de John Stones

En juin 2019, Tom Pope, attaquant de Port Vale (D4 anglaise), taille John Stones sur Twitter après la défaite de l'Angleterre face aux Pays-Bas (3-1) en demi-finales de Ligue des nations. Sept mois plus tard, samedi dernier, Pope s'est retrouvé face à Stones lors d'un Manchester City-Port Vale. Et bien sûr, il a marqué. Retour sur une soirée folle pour un adepte de la punchline.

The Young Pope

Alors, c'est quoi la patte Arteta ?

Cela aurait dû être un 3tour de FA Cup comme les autres pour John Stones. L'international anglais, aligné d'entrée face à Port Vale, n'aurait jamais imaginé passer une soirée humiliante face à une équipe de quatrième division. Encore moins après une facile victoire 4-1 desà l'Etihad Stadium. Oui, mais voilà, un certain Tom Pope en avait décidé autrement. Un plan minutieusement élaboré depuis de nombreux mois, que le gaillard d'1,90m a décidé de mettre en action face au champion d'Angleterre ce samedi. Au grand dam de Stones, qui est aujourd'hui la cible de moqueries de ses propres coéquipiers de vestiaire. Cruelle destinée.Pour comprendre l'origine de cet imbroglio, il faut en savoir davantage sur ce Tom Pope. Un Anglais de 34 ans, né à Stoke-on-Trent, qui a passé la majeure partie de sa carrière à naviguer entre des clubs de troisième et quatrième division anglaise. Avec, comme fait notable, le titre de joueur de l'année de League Two en 2011-2012, grâce à une saison bouclée à 31 pions et 11 passes décisives en 46 matchs. Cette année-là, Tom Pope jouait déjà pour Port Vale (le club de la ville de Stoke-on-Trent). Une histoire d'amour qui l'a vu disputer, à ce jour, plus de 300 matchs pour le club chéri du chanteur Robbie Williams. En dehors du foot, Pope est un golfeur confirmé, au passé sulfureux. Le 8 février 2009, il est même condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général après une bagarre du côté de la ville d'Hanley, non loin de Stoke.Le temps passe et le 7 juin 2019, l'Angleterre est battue 3-1 par les Pays-Bas en demi-finales de la Ligue des nations. Une élimination mal vécue par Pope qui, depuis son canapé, ne manque pas de réagir à sa manière sur Twitter : "