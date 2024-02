Tom Lockyer revient sur l'arrêt cardiaque dont il a été victime

La bonne nouvelle du jour.

Il y a un peu plus d’un mois, Luton a bien failli vivre une tragédie lorsque son capitaine, Tom Lockyer, s’est écroulé en plein match face à Bournemouth. Victime d’un arrêt cardiaque, le Gallois s’en est sorti, se trouve en bonne santé actuellement, et est même venu sur le plateau de Sky Sports ce dimanche après-midi afin de donner de ses nouvelles, et raconter ce qu’il a vécu. « Je vais bien, vraiment bien. Je suis incroyablement chanceux d’être ici et d’avoir un si bon état d’esprit » , rassure dans un premier temps celui qui ne sait pas encore s’il devra prendre sa retraite ou non.…

AL pour SOFOOT.com