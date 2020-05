Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tom Cruise projette de tourner un film dans l'espace, dit la NASA Reuters • 06/05/2020 à 07:26









TOM CRUISE PROJETTE DE TOURNER UN FILM DANS L'ESPACE, DIT LA NASA LOS ANGELES (Reuters) - L'acteur américain Tom Cruise prépare le tournage d'un film à bord de la Station spatiale internationale, a déclaré mardi sur Twitter le patron de la NASA, l'agence spatiale américaine. "Nous avons besoin de médias populaires pour inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques afin de faire des projets ambitieux de la NASA une réalité", a ajouté Jim Bridenstine. Il n'a donné aucune précision mais son message sur les réseaux sociaux a fait suite à un article du site Deadline, spécialiste de l'actualité de Hollywood, selon lequel Tom Cruise collaborait avec Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX (Space Exploration Technologies), dans l'optique de produire le premier long-métrage tourné dans l'espace. Cruise, 57 ans, star de la franchise "Mission: Impossible", est réputé pour ses films d'action spectaculaires et pour effectuer lui-même les cascades. (Jill Serjeant et Joey Roulette; version française Jean Terzian)

