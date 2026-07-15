Tom Cruise, Madonna, Shakira, BTS... les stars annoncées pour la finale du Mondial
Il devrait y avoir autant de stars sur scène que sur la pelouse. La FIFA a dévoilé une partie du casting de la cérémonie organisée dimanche autour de la finale de la Coupe du monde, au MetLife Stadium de New York. Tom Cruise y fera une « apparition spéciale », deux ans après être descendu en rappel du toit du Stade de France lors de la clôture des Jeux olympiques de Paris. Aucun détail n’a encore filtré sur sa prochaine cascade. L’entrée normale semble toutefois déjà écartée.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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