Tollé en Italie : des singes utilisés dans une campagne anti-racisme dans le football

Une initiative incompréhensible, quelques jours après de nouveaux cris racistes à l'encontre de joueurs noirs et la une maladroite, voire polémique, du Corriere dello Sport. La Ligue italienne de football a annoncé lundi plusieurs mesures visant à lutter contre le racisme, mais le message a été brouillé par l'utilisation d'une peinture représentant trois singes. Ce qui a suscité l'incompréhension de l'AS Rome, de l'association anti-discriminations FARE et de nombreux internautes.« L'AS Rome est très surprise de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux des singes peints sur des tableaux dans ce qui semble être une campagne de lutte contre le racisme lancée par la Serie A. Nous savons que la Ligue veut combattre le racisme, mais nous ne croyons pas que cela soit le bon moyen de le faire », a écrit le club de la capitale transalpine sur Twitter. L'#ASRoma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo pic.twitter.com/F0XpfiGfSl-- AS Roma (@OfficialASRoma) December 16, 2019 Plus tôt dans la journée, l'administrateur délégué de la Lega Serie A (le championnat italien) Luigi De Servio avait présenté un plan de lutte contre le racisme, qui prévoit notamment la signature d'une charte par chacun des 20 clubs de Serie A, qui ont tous choisi un joueur devant les représenter dans ce combat contre le racisme. LIRE AUSSI > Cris racistes en Italie : « Les instances du football s'en fichent », assure Lilian ThuramMais le message de la Ligue a été parasité par la présentation du tableau de l'artiste italien Simone Fugazzotto, qui doit être exposé au siège de l'instance à Milan.Selon la Ligue, l'oeuvre « a pour objectif de défendre les valeurs d'intégration, de multi-culturalisme et ...