Tollé en Australie après l’échec de la COP31, les nations du Pacifique expriment leur désespoir

L’échec des négociations climatiques des Nations unies en Turquie a provoqué un tollé en Australie, avec, lundi, des appels à la démission du ministre australien qui les présidait, tandis que les nations insulaires du Pacifique ont exprimé leur désespoir face à l’incapacité des pays à lutter collectivement contre le réchauffement climatique.

Pour la première fois depuis la réunion de Copenhague en 2009, la conférence COP n’est pas parvenue à adopter un accord final, l’Union européenne et d’autres pays ayant rejeté un texte qui ne mentionnait pas le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique, sous la pression de l’Arabie saoudite et d’autres pays producteurs de pétrole.

Il s’agissait de la première conférence COP depuis que l’organisme environnemental de l’Onu a confirmé que les températures mondiales dépasseraient le seuil de 1,5 °C, au-delà duquel les phénomènes météorologiques extrêmes devraient s’intensifier selon les scientifiques.

L’absence d’action collective a renforcé le sentiment d’impuissance à l’égard du processus multilatéral des COP.

La Turquie accueillait la COP31 à Antalya, en partageant la direction des négociations avec l’Australie. Le ministre australien de l’Énergie, Chris Bowen, qui présidait les discussions, a été vivement critiqué par l’opposition dans son pays, qui l’ont tenu pour responsable de cet échec.

"Ce ministre de l’Énergie doit partir, car c’est un échec total et absolu", a déclaré lundi aux journalistes Angus Taylor, député australien et chef de l’opposition parlementaire.

"Chris Bowen est responsable. Il devrait démissionner", a-t-il ajouté.

S’exprimant à l’issue des négociations de la COP31, Chris Bowen a imputé l’échec aux lignes rouges particulièrement strictes défendues par plusieurs pays.

Au Parlement australien, d’autres élus de l’opposition ont demandé au Premier ministre Anthony Albanese pourquoi il refusait de limoger son ministre, alors que l’Australie a consacré 150 millions de dollars australiens (90,63 millions d'euros) à l’organisation de la conférence. Le chef du gouvernement n’a pas directement répondu à la question.

"Nous pensons que le changement climatique est une réalité. Nous croyons en la science", a déclaré Anthony Albanese, affirmant que son gouvernement agissait dans l’intérêt national de l’Australie.

PROCESSUS MULTILATÉRAL

Les négociations de la COP31 ont débuté le 9 novembre, mais la perspective de l'absence d'un accord final a contraint les participants à prolonger le sommet jusqu’à dimanche, au-delà de la durée initialement prévue.

Des tensions étaient déjà apparues avant même l’ouverture des pourparlers, l’Australie, qui a joué un rôle de premier plan dans les efforts de lutte contre le réchauffement climatique, s’étant opposée à la Turquie sur les modalités d’organisation de la conférence.

Plus de 190 pays étaient représentés et plus de 92.000 personnes s’étaient inscrites, ce qui en fait, à ce jour, la plus grande conférence de l'Onu sur le climat jamais organisée. Les États-Unis n’avaient envoyé aucune délégation officielle.

La conférence de l'an dernier à Belém, au Brésil, avait débouché sur un accord, mais sans engagement à sortir progressivement des énergies fossiles.

Li Gao, vice-ministre chinois de l’Écologie et de l’Environnement et chef de la délégation chinoise, a regretté l’absence de consensus sur la déclaration finale. Ce désaccord signifie que "nous avons laissé de côté beaucoup de choses que souhaitent de nombreux pays en développement", a-t-il déclaré.

"Nous ne pouvons pas considérer cela comme un échec de ce processus multilatéral. Nous pensons que cela nous rappelle que nous devons poursuivre nos efforts pour faire avancer le processus multilatéral et parvenir à un consensus", a-t-il ajouté.

Bhupender Yadav, qui dirigeait la délégation indienne à la COP31, a déclaré que l’Inde avait engagé un dialogue constructif avec les présidences et les autres parties.

"Même si des préoccupations subsistent concernant certains éléments de la décision-cadre, nous restons déterminés à poursuivre le dialogue et un engagement constructif jusqu’au bout afin de parvenir à un consensus", a-t-il déclaré.

La plupart des nations insulaires du Pacifique, confrontées à l’élévation du niveau de la mer et à d’autres menaces existentielles liées au changement climatique, ont exprimé leur profonde déception.

"Nous avons été déçus de toutes parts", a déclaré la délégation des Îles Marshall à la COP31 dans un communiqué.

(Reportage Praveen Menon et Lewis Jackson, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)