«Tolérance zéro» : Schiappa veut faire expulser les étrangers condamnés pour violences sexuelles

C'est une mesure sur l'immigration passée inaperçue, parmi la flopée de celles dévoilées par le Premier ministre mercredi, qu'elle entend pourtant bien marteler. Et pour cause, c'est elle qui l'a proposée. LIRE AUSSI > Immigration économique : le gouvernement va instaurer des quotasSur la chaîne réunionnaise Linfo.re d'abord, puis dans un entretien à Marianne ce jeudi matin, la secrétaire d'Etat à l'égalité femme-homme Marlène Schiappa s'est félicité que l'une de ses propositions ait été retenue par l'exécutif : « Nous allons désormais expulser les citoyens étrangers condamnés pour violences sexistes ou sexuelles », a-t-il clamé auprès du magazine. Je remercie @EPhilippePM d'avoir retenu ma proposition qui vise à expulser les citoyens étrangers condamnés pour des violences sexistes et sexuelles pour #NeRienLaisserPasser. #Immigration pic.twitter.com/OZOHzNIRbd-- MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) November 6, 2019 « Ces violences ne sont excusables en aucun cas, y compris lorsqu'elles se produisent chez des populations en difficulté », souligne la ministre, qui avoue que sa proposition a suscité des débats en interne. Elle a pourtant été retenue lors du comité interministériel sur l'immigration piloté par Édouard Philippe.Un texte attendu « dans les meilleurs délais »Quid de la double peine, pour ces étrangers condamnés et expulsés ? Marlène Schiappa balaye la question en rappelant ses positions politiques « à la gauche de la gauche du gouvernement ». Celle qui dit n'avoir « aucun problème à assumer cette position » insiste : « Je ne vois pas qui pourra honnêtement nous dire qu'un citoyen étranger qui a violé une femme peut rester sur le territoire sans que cela pose problème ! »Elle demeure bien plus elliptique sur sa mise en œuvre. « Le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux décideront du meilleur moyen d'application pour mettre cette mesure en œuvre ...