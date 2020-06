Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tokyo 2020: Un nouveau délai pourrait être envisagé Reuters • 16/06/2020 à 07:37









TOKYO 2020: UN NOUVEAU DÉLAI POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉ TOKYO (Reuters) - Un membre du conseil d'administration de Tokyo 2020, Haruyuki Takahashi, a déclaré qu'un nouveau report des jeux olympiques pourrait être envisagé si la pandémie de coronavirus ne s'améliore pas, rapporte mardi le quotidien japonais Nikkan Sports. Le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) ont pris la décision en mars dernier de reporter les jeux à 2021. Le président du CIO, Thomas Bach a dit que les jeux devraient être annulés s'ils ne pouvaient se tenir l'an prochain, mais Takahashi a déclaré que ceci aurait des implications financières majeures. "Le Japon et l'économie mondiale seraient durement touchés", cite Nikkan Sports, ajoutant qu'un autre report devrait être envisagé avant une annulation. Tokyo 2020 n'était pas n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. (Jack Tarran; version française Camille Raynaud)

