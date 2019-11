Va-t-on revivre le même scénario que les fois précédentes au Togo quant à l'organisation et au déroulement des élections? ? La question mérite d'être posée au moment où de nombreux signes vont dans ce sens. Le premier à retenir : cette demande de plusieurs partis d'opposition de « suspendre » le processus électoral en vue de la présidentielle prévue en 2020. Pour rappel, l'archevêque émérite de Lomé (1992-2020), Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, avait appelé les opposants et la société civile à former une plateforme revendicative pour faire une série de recommandations au pouvoir en place. Plusieurs partis d'opposition, qui faisaient notamment partie de la coalition dissoute de la C14, ou l'importante organisation de la société civile Togo Debout y ont pris part, et ont demandé mardi la suspension du processus électoral. Néanmoins, les deux grands partis de l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement (ANC) et le Parti national panafricain (PNP), qui étaient moteurs des nombreuses manifestations contre le pouvoir entre 2017 et 2018, n'ont pas répondu à l'invitation de l'archevêque.Lire aussi Togo ? Faure Gnassingbé : la voie libre pour 2020 et 2025Lire aussi Togo : quels sont les enjeux des élections locales du 30 juin ?Pour l'opposition, deux priorités : suspendre et ouvrir un dialogueAu terme de deux jours de concertation, la plateforme d'opposition a également demandé l'ouverture d'un dialogue avec...