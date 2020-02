Togo : qui sont les candidats à l'élection présidentielle ?

Ils sont sept sur la ligne de départ. Ce 22 février, les Togolais devront choisir qui parmi ces candidats ? dont l'ancien chef de file de l'opposition et un ancien Premier ministre, mais sans le président du parti national panafricain Tikpi Atchadam ? dirigera le pays pour cinq ans. Même si les financements publics qui leur étaient destinés ont tardé à arriver, les sept aspirants à la présidence ont battu campagne dans tout le pays deux ans après une grave crise politique. En 2017 et 2018, une contestation d'ampleur, durement réprimée, gagne le Togo.Les 6 et 7 septembre, plus de 100 000 personnes marchent dans les rues de Lomé. Leur revendication ? L'abandon du projet de révision de la Constitution, qui prévoit une limitation du nombre de mandats, à deux. Mais la réforme permet surtout au président Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025, les mandats passés et en cours n'étant pas pris en compte. C'est donc sans grande surprise que le chef d'État, au pouvoir depuis 15 ans, a soumis sa candidature cette année.Lire aussi Togo ? Faure Gnassingbé : la voie libre pour 2020 et 2025Les caciquesÀ 54 ans, Faure Gnassingbé présente sa candidature à l'élection présidentielle pour la quatrième fois. Lors de sa tournée dans les différentes localités du Togo, le président, régulièrement accusé de violations des droits de l'homme, a défendu son bilan. Et en premier lieu la situation sécuritaire du pays,...