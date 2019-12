Togo ? Présidentielle : ce sera le 22 février

Rendez-vous est pris aux urnes pour les Togolais. Le décret publié au soir du jeudi 5 décembre par les autorités du pays « fixe la date du 1er tour de l'élection présidentielle au 22 février 2020 ». « Les bureaux de vote sont ouverts de 7 heures à 16 heures (heure locale et GMT) sur toute l'étendue du territoire national et en heure locale pour les bureaux de vote dans les ambassades retenues pour le vote des Togolais vivant à l'étranger », indique le texte. Pour la première fois, la diaspora togolaise votera, à la suite d'une loi votée le 5 novembre par l'Assemblée nationale.D'autres décrets ont été adoptés par le gouvernement en conseil des ministres et portent sur l'ensemble du processus électoral. Ainsi, la campagne électorale pour ce scrutin sera ouverte le jeudi 6 février pour prendre fin le jeudi 20 février. Les forces de défense et de sécurité iront aux urnes 72 heures avant la date du scrutin général, une vieille tradition au Togo afin de leur permettre d'assurer la sécurité le jour du vote. Si aucun des candidats n'obtient de majorité à plus de 51 %, un second tour sera organisé.Lire aussi Kofi Yamgnane : « Le Togo ressemble de plus en plus à la Corée du Nord »Un processus électoral polémiqueL'annonce de la date du scrutin intervient dans un contexte politique tendu. Plusieurs partis d'opposition et des responsables de la société civile, dont les évêques du Togo, ont demandé le 13 novembre la...