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« Todos somos caballas », le t-shirt qui tend toute l’Espagne
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 13:22
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« Todos somos caballas », le t-shirt qui tend toute l’Espagne

« Todos somos caballas », le t-shirt qui tend toute l’Espagne

Un t-shirt, trois joueurs qui préfèrent le cacher, un international marocain pris à partie sur les réseaux et un Barça qui dit non merci. L’opération de soutien aux habitants de Ceuta de la Ligue espagnole, lancée lors de cette sixième journée de Liga, devait rassembler tout le monde autour d’un même message. Elle a au final surtout montré que, dans le football (espagnol), chacun a encore sa façon de porter ses convictions.

Cette semaine, à quelques kilomètres seulement des côtes marocaines, Ceuta a (encore) fait parler d’elle bien au-delà du détroit de Gibraltar. Les 30 et 31 juillet derniers, plus de 70 000 personnes sont entrées irrégulièrement dans cette enclave espagnole située sur le continent africain, provoquant une nouvelle crise à la frontière hispano-marocaine. Espagnole depuis 1668 en vertu du traite de Lisbonne et revendiquée par le Maroc depuis son indépendance en 1956, Ceuta reste un sujet aussi sensible que récurrent des deux côtés de la Méditerranée.

En Espagne, l’épisode a suscité de nombreux messages de soutien à la population ceutienne. Alors, pour la cinquième et sixième journée de Liga, une initiative a été mise en place afin que les joueurs portent, avant les rencontres, un t-shirt floqué du message « Todos somos Caballas » (« Nous sommes tous des Maquereaux » (surnom des habitants de Ceuta). Une belle photo de famille, en somme. Enfin, sur le papier.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com

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