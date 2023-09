Todibo : « J’aurai un goût amer pour cette première »

« Toute première fois

Toute, toute première fois »

Titulaire en charnière pour ce match amical en Allemagne, Jean-Clair Todibo a vécu une première compliquée en équipe de France, entre la défaite et sa responsabilité sur le but de Leroy Sané. « On est mal entrés dans notre match, on se fait piéger dès la quatrième minute. Après on arrive à prendre le dessus sur cette équipe allemande, mais malheureusement on manque un peu de réussite devant la cage », regrettait le défenseur niçois au micro de TF1 après le coup de sifflet final.

"Malheureusement, le 2e but, c'est clairement pour moi. Je rate ma passe et on prend ce but."…

TB pour SOFOOT.com