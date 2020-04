TJ Parker : "Avant le basket, Tony était avant-centre au FC Dieppe"

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur le fait qu'il verrait bien Tony Parker, actuel président de l'ASVEL, lui succéder à la présidence de l'Olympique lyonnais d'ici quelques années. L'occasion de discuter avec TJ Parker, petit frère de Tony et actuel entraîneur-adjoint à l'ASVEL, du lien qui unit le football et l'interprète de Balance-toi.

"On a grandi en Normandie, donc on était plus pour le PSG, car c'était le grand club le plus proche de chez nous."

Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que nous avons tous commencé avec le football. Tony a joué au FC Dieppe, il était avant-centre, et moi à Rouen quand on a déménagé à Rouen. Et la raison pour laquelle on a arrêté le football, c'est parce qu'il pleuvait tout le temps. Car oui, en Normandie, il pleut tout le temps.On a arrêté à cause de ça, mais on était vraiment des passionnés de foot. Même si on a vite tourné la page pour jouer au basket.Paressentiellement. Au foot finalement, on n'y a joué que deux ans avant d'aller au basket et on était jeunes. En revanche, l'été, on jouait tous les jours àquand on était plus jeunes. Et il faut savoir que TP est très bon à. On ne prenait pas trop d'équipes du championnat de France, on prenait surtout des grosses équipes comme Barcelone ou le Real Madrid. Il y avait beaucoup plus de bons joueurs !Ce qui m'a toujours impressionné chez lui, c'est qu'il a une vraie connaissance de l'histoire du sport. Il étudie beaucoup toute cette partie. Que ce soit le football, le basket ou même le tennis que notre grand-mère maternelle a pratiqué. Il fait très attention à l'actualité et l'histoire de ces trois sports.Après, il y a d'autres sports où il ne s'y connaît pas trop comme le football américain ou le baseball.On a grandi en