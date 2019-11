Tiwa Savage, l'ambassadrice de l'afrobeat au féminin

Il y a presque dix ans, la Nigériane a été l'une des premières Africaines à s'inscrire dans le genre inventé par l'icône Fela Kuti dans les années 1970.

Tiwa Savage ne fait pas partie de ces chanteuses tombées par hasard dans le chaudron de la musique pop et du star-system. Poussée par ses parents, la chanteuse nigériane a obtenu un diplôme en sciences de gestion à l'Université de Kent, en Angleterre, et s'est inscrite au Berklee College of Music de Boston pour y acquérir une formation musicale professionnelle.

Cependant, elle a débuté sa carrière dès l'âge de 16 ans comme choriste de George Michael, Mary J. Blige, Chaka Khana, entre autres stars des années 1990... Elle a également l'occasion de chanter avec Sting ou 50 Cent.

En 2010, le titre « Kele Kele Love » la propulse sur le devant de la scène. Tiwa Savage a sorti deux albums en 2013 (Once Upon a Time) et en 2015 (R.E.D). Elle chante en anglais et en yoruba.

Narjes Bahhar est chroniqueuse musicale, spécialiste des scènes urbaines entre la France et l'Afrique. Elle collabore à Deezer, Mouv'et Trace.